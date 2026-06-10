Schützengilde Tailfingen: Jedermann kann ins Schwarze treffen

Beim zwölften Turnier der Schützengilde Tailfingen können sich noch Anfänger und Profis anmelden. Als Team gelten drei Personen. Es winken Medaillen, Sachpreise und ein Wanderpokal.
Noch können sich Teams für das Jedermannschießen in Tailfingen melden. Von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Juni, ist Zielsicherheit gefragt. Dennoch muss nicht jeder ein geübter Schütze sein. Zeitfenster gibt es momentan noch am Freitag, 12. Juni, zwischen 15 und 16.30 Uhr sowie von 18 bis 18.45 Uhr, am Samstag, 13. Juni, zwischen 13 und 14.30 Uhr sowie von 17.15 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 14. Juni, zwischen 9.30 und 11 Uhr sowie von 12.30 bis 13.15 Uhr. Was in diesem Jahr los ist, kann sich auch Tobias Krause, Schriftführer bei der Schützengilde Tailfingen, nicht erklären: „Bisher war das Jedermannschießen immer gut besucht.“ Bei der zwölften Auflage tun sich allerdings noch kurz vor dem Wochenende einige Lücken im Plan mit der Mannschaftseinteilung auf.