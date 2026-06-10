Schützengilde Tailfingen: Jedermann kann ins Schwarze treffen

Noch können sich Teams für das Jedermannschießen in Tailfingen melden. Von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Juni, ist Zielsicherheit gefragt. Dennoch muss nicht jeder ein geübter Schütze sein. Zeitfenster gibt es momentan noch am Freitag, 12. Juni, zwischen 15 und 16.30 Uhr sowie von 18 bis 18.45 Uhr, am Samstag, 13. Juni, zwischen 13 und 14.30 Uhr sowie von 17.15 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 14. Juni, zwischen 9.30 und 11 Uhr sowie von 12.30 bis 13.15 Uhr. Was in diesem Jahr los ist, kann sich auch Tobias Krause, Schriftführer bei der Schützengilde Tailfingen, nicht erklären: „Bisher war das Jedermannschießen immer gut besucht.“ Bei der zwölften Auflage tun sich allerdings noch kurz vor dem Wochenende einige Lücken im Plan mit der Mannschaftseinteilung auf.

Reine Übungssache So hofft der Verein auf relativ Kurzentschlossene, die sich noch über die Homepage anmelden. Schließlich sind die Zeiten für die maximal 36 Mannschaften eigentlich immer schnell vergeben und mit der Begrenzung der Teilnehmerzahl steigt für jeden Einzelnen natürlich auch die Chance, auf dem Siegertreppchen zu stehen. Drei Leute machen eine Mannschaft aus. Ob männlich, weiblich oder Mixed-Team. Ab 16 Jahren kann man mit von der Partie und darf durchaus blutiger Anfänger sein. „Manche machen regelmäßig mit, andere sind zum ersten Mal dabei“, versichert Tobias Krause. Zumal man auch vorher üben darf. Nach Voranmeldung kann nämlich auf der Schießanlage im Schönbuch 3 in Tailfingen auch trainiert werden. Fünf Probeschüsse auf eine Ringscheibe sind ohnehin obligatorisch. Danach gibt es 20 Wertungsschüsse mit Zehntelwertung – liegend aufgelegt.

Das Kleinkalibergewehr kann man vom Verein ausleihen. Denn nicht jeder besitzt solch eine Waffe. Im Übrigen dürfen Vereinsmitglieder zwar beim zwölften Autohaus-Eppler-Jedermannschießen mitmachen, aber es darf nur einen Sportschützen pro Mannschaft geben. „Das wäre sonst unfair den anderen gegenüber“, bemerkt Tobias Krause. Letztlich sei die Treffsicherheit ohnehin reine Übungssache. Ein Zielfernrohr ist nicht erlaubt auf der Distanz von 50 Metern beim Jedermannschießen am Wochenende. Aber mit einer ruhigen Hand und einem geübten Auge kann der eine oder die andere auf einen vorderen Platz hoffen.

Sachpreise, Medaillen und ein Wanderpokal warten als Trophäen auf die erfolgreichen Teams. Die Siegerehrung erfolgt am Sonntag um 14.30 Uhr. Teams wie „Glückstreffer“ oder „Frauen mit Kaliber“ haben sich bereits zum Jedermannschießen in Tailfingen angemeldet. Man darf allerdings nur einem Team angehören und nicht mehreren. Das Startgeld pro Mannschaft – inklusive Munition und Zielscheiben – beträgt 35 Euro. Alle weiteren Informationen, auch zur Anmeldung, erhält man über die vereinseigene Homepage www.schuetzengilde-tailfingen.de.

Das Vereinsheim

Das Schützenhaus in Tailfingen kann man künftig auch für private Feiern und Firmenevents anmieten. Es bietet Platz für bis zu 75 Personen, hat eine schöne Terrasse, eine voll ausgestattete Küche und liegt abseits von jeglicher Wohnbebauung.