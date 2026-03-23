Schützengilde Tailfingen: Blasrohrschützen peilen EM-Titel an

Der Blasrohr-Boom hält weiter an: Bei der Schützengilde Tailfingen trainieren inzwischen über 30 Aktive. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf die EM.

Albstadt beherbergt mit der Schützengilde Tailfingen einen Verein, der insbesondere beim Blasrohrschießen die internationalen Wettkämpfe aufmischt. Trainer Thorsten Bouillon erreichte bei der vergangenen Europameisterschaft in Frankreich beispielsweise den dritten Platz, im Nachwuchsbereich war der Tailfinger Verein sogar auf dem Silberrang platziert.

Das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Und so befinden sich die Tailfinger Blasrohrschützen derzeit mitten in den Vorbereitungen auf die Saisonhöhepunkte 2026. Darunter ist erneut die Europameisterschaft, die alle zwei Jahre – diesmal im österreichischen Schwarzenbach – ausgetragen wird. Stattfinden wird die EM vom 22. bis 24. Mai. „Sieben Teilnehmer aus Tailfingen sind angemeldet“, betont Thorsten Bouillon mit Stolz gegenüber unserer Redaktion.

Gezielt wird bei der Europameisterschaft auf 3D-Objekte. Das sind vorwiegend tierähnliche Kunststoffnachbildungen in Lebensgröße wie Rehe oder Wildschweine. Insgesamt gibt es vier verschiedene Kategorien an Ziel-Größen, die aus einer entsprechenden Entfernung getroffen werden müssen. Das Wettkampfprogramm hat es in sich: Anreise, Begrüßung und Materialkontrolle gehen bei der Europameisterschaft am Freitag, 22. Mai, über die Bühne. Am Samstag, 23. Mai, und Sonntag, 24. Mai, folgen jeweils morgens und mittags ein Parcours-Durchgang mit je 20 Zielen. Die Ziele werden dabei je Durchgang unterschiedlich gestellt.

Parcours im eigenen Garten

Um eine möglichst gute Wertung zu erreichen, kommt es aber nicht nur darauf an, die 3D-Objekte zu treffen. Nein, auf diesen sind Wertungszonen markiert, die in die vier Segmente Körper, Leben, Herz und Spot unterteilen. Bei einer Zwei-Pfeile-Runde können für das Trefferfeld „Spot“ mit dem ersten Pfeil maximal elf Punkte und mit dem zweiten Pfeil maximal vier Punkte erzielt werden. Am wenigsten Punkte gibt es für einen Körper-Treffer: Mit dem ersten Pfeil erhält man fünf Punkte, mit dem zweiten Pfeil nur noch einen Punkt.

Um sich optimal auf die komplexe Veranstaltung vorzubereiten, hat sich Thorsten Bouillon im eigenen Garten einen kleinen Blasrohr-Parcours aufgebaut. Über die Zeit sind immer mehr Ziele hinzugekommen. Dort trainiert regelmäßig auch die Jugend. In den Wintermonaten wird jedoch meist das Schützenhaus als Trainingsstätte bevorzugt. Bezüglich der EM formulieren die Tailfinger dieses Jahr Ansprüche: „Wir wollen den Titel holen“, sagt Bouillon, um gleich hinterherzuschieben: „In der europäischen Spitze geht es sehr eng zur Sache. Es dürfen keine Fehler passieren.“

Sport hat enorm an Zulauf gewonnen

Der Blasrohrsport habe in den vergangenen Jahren enorm an Zulauf gewonnen. Mittlerweile würden für Turniere teils so viele Teilnehmer melden, dass einzelne Absagen ausgesprochen werden müssen.

Der Erfolg der Schützengilde Tailfingen im Blasrohrsegment spricht sich auch im Zollernalbkreis rum. „Wenn die Schützen vor Ort erfolgreich sind, zieht das natürlich Nachwuchs an“, betont Thorsten Bouillon, der als Referent für das Blasrohrschießen im Kreis Werbung für die Sportart macht.

Mehr als 30 Blasrohrschützen aktiv

In Tailfingen sind inzwischen mehr als 30 Blasrohrschützen aktiv, von Jung bis Alt – Tendenz steigend. Sehr erfolgreich ist die Jugend: Tom Rosner beispielsweise ist mehrmaliger Deutscher Meister. Dabei ist die immer populärer werdende Disziplin im Schießsport mental herausfordernd: „Blasrohrschießen fördert die Konzentration“, erläutert Bouillon.

Dazu kommt auch ein gewisser physischer Anspruch, schließlich muss man mit dem Blasrohr mit einer Länge von bis zu 1,7 Metern auch umzugehen wissen. Die Technik: Das Mundstück mit dem eingesetzten Pfeil ansetzen, Luft holen und mit geöffneten Augen das Ziel anvisieren.

Neben den Europameisterschaften stehen noch weitere Veranstaltungen im Kalender der Blasrohrschützen aus Tailfingen. Am 14. Mai findet die Deutsche Meisterschaft im 3D-Bereich in Baumholder in Rheinland-Pfalz statt. Der nächste Wettkampf ist mit der Kreismeisterschaft im Scheibenbereich schon am 11. April. Ausrichter ist die Schützengilde Tailfingen selbst.