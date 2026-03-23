Schützengilde Tailfingen: Blasrohrschützen peilen EM-Titel an

Der Blasrohr-Boom hält weiter an: Bei der Schützengilde Tailfingen trainieren inzwischen über 30 Aktive. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf die EM.
Albstadt beherbergt mit der Schützengilde Tailfingen einen Verein, der insbesondere beim Blasrohrschießen die internationalen Wettkämpfe aufmischt. Trainer Thorsten Bouillon erreichte bei der vergangenen Europameisterschaft in Frankreich beispielsweise den dritten Platz, im Nachwuchsbereich war der Tailfinger Verein sogar auf dem Silberrang platziert.