1 Der Vorsitzende Raphael Weisser (links) ehrte die langjährigen Mitglieder Armin Berblinger (mitte) und Manfred Köser. Foto: Hübner

Recht gut kam die Schützengilde durch die Coronajahre, wie auf der Hauptversammlung berichtet wurde. Mehrheitlich beschlossen wurde ein Hausverbot für den ehemaligen Vorsitzenden Manfred Schröder.















St. Georgen - Kassiererin Melanie Link sprach von "turbulenten Aussprachen", die darin mündeten, dass der ehemalige Vorsitzende Manfred Schröder ihr Steuerhinterziehung vorwarf. Link warf dem ehemaligen Oberschützenmeister "schwer vereinsschädigendes" Verhalten vor. Er habe mehrere Mitglieder öffentlich angegriffen und stehe mit vielen auf Kriegsfuß. All das hatte sie dazu veranlasst, für Schröder ein Hausverbot zu beantragen. Der ebenfalls beantragte Vereinsausschluss hatte sich durch dessen Austritt erledigt. In geheimer Wahl stimmten 17 der Anwesenden für das Hausverbot, drei enthielten sich, es gab eine Gegenstimme.

Trotz Corona Gewinn im vergangenen Jahr erwirtschaftet

Link berichtete über den Freistellungsbescheid des Finanzamts für die Jahre 2018 bis 2020. Größte Herausforderung war die Beschaffung der Berichte aus 2018. 2021 erwirtschaftete der Verein trotz Corona einen Gewinn. Im ersten Quartal 2022 laufe der Freitag im Vereinsheim ganz okay. In diesem Jahr stehe die Standabnahme an, aber wenn man den Wirtschaftsbetrieb aufrecht erhalte und am Stadtfest teilnehme, werde man ganz gut durchs Jahr kommen, so Link.

Laut dem Vorsitzenden Raphael Weisser fielen Königsschießen und Weihnachtsfeier aus. In diesem Jahr wolle man mit Bogensport und "Field Target" mehr draußen anbieten und auch am Stadtfest teilnehmen. Dafür sucht der Verein laut Vorsitzendem-Stellvertreter Clemens Haas Helfer. Auch sollen die Getränkepreise im Vereinsheim "im kleinen Rahmen" erhöht werden. Haas rief zu Ideen für Gruppenaktivitäten wie Wanderungen oder Frühstücken im Vereinsheim auf.

Erste Plätze belegt

Sportwart Thomas Jäkle berichtete, dass Willi Weisser und er selbst bei Kreismeisterschaften erste Plätze belegten, Emily Jäkle einen zweiten Platz.

Laut Schriftführer Stefan Wehrstein war ein Punkt des letzten Jahres der Erhalt des Vereinsheims. Der Mitgliederstand konnte bei 83 gehalten werden.

Klaus Wißler dankte bei der Entlastung der Vorstandschaft dafür, den Verein harmonisch und mit Engagement durch ein schwieriges Jahr gebracht zu haben. Ein Glühweinfest sei richtig toll gewesen.

In den Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzende-Stellvertreter Clemens Haas, Schriftführer Stefan Wehrstein, Kassiererin Melanie Link, Sportwart Thomas Jäkle sowie die Beisitzer Detlef Schmel, Oliver Ettl, Hans Fleig und Dieter Buch. Ledliglich benannt wurden Hans Fleig als Anlagenwart und Raphael Weisser als Waffenwart.

Geehrt wurden Armin Berblinger, Eckhard Haller, Frank Jäckle und Manfred Köser für 50-jährige und Arne Lauble für 40-jährige Mitgliedschaft.