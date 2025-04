Schützengilde Hechingen: Karl-Hermann Egle ist seit 70 Jahren Mitglied

Villa Eugenia in Hechingen Grüne Banner als Sichtschutz installiert

Die Baustelle zur Neugestaltung der Zollernstraße in Hechingen ist in vollem Gange. Derzeit laufen die Bauarbeiten in Sichtweite zur beliebten Hochzeitlocation Villa Eugenia. Diese wurde nun mit einem grünen Banner abgeschirmt.