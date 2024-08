In geselliger Runde verköstigten sich die Schützen mit ihren Familien mit allerlei Grillgut und mitgebrachten Salaten.

Später am Abend wurden die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften durch das Vorstands-Duo Siegfried Dlugoszek und Hubert Stickel bekanntgegeben und die jeweiligen Klassenbesten mit Handschlag und Pokal geehrt.

Zwei Klassen

In der Klasse der Luftpistole setzte sich Inge Dlugoszek gegen die Konkurrenz durch und gewann vor Hubert Stickel. Die Klasse der Luftgewehrschützen ist traditionell zweigeteilt in die Hobby-Klasse und die Schützenklasse. Erste umfasst alle Schützen, die außer für die Vereinsmeisterschaften nicht mit dem Luftgewehr schießen – in der Schützenklasse treten die ordinären Luftgewehrschützen an. Die Hobby-Klasse konnte Siegfried Dlugoszek für sich entscheiden und in der Schützenklasse gewann denkbar knapp mit einem Ring Vorsprung Heinrich Müller vor Michael Stickel.

Pfeifle erzielt eine 10,8

Abschließend wurden Schützenkönig und Schützenkönigin verkündet. Mit einer 10,8 setzte Michael Pfeifle den nahezu perfekten Schuss im richtigen Moment. Beim Königsschuss- und veranlasste so seine unstrittige Krönung zum Schützenkönig durch die Vorstände. Ebenso unstrittig wurde Franziska Kuhn mit einer 9,6 zur Schützenkönigin gekrönt.