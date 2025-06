Das städtische Gebäude war gemeinsam mit dem Rausteinsportplatz bereits im Jahr 1955 eingeweiht worden. Nach fast 70 Jahren war die Schießhalle stark sanierungsbedürftig – besonders das Dach und die Außenhülle. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt konnten von Herbst 2024 bis Mai 2025 die dringendsten Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden.

Oberschützenmeister Markus Kuhner und Erster Schützenmeister Thomas Braun bedankten sich im Rahmen eines Vororttermins bei der Stadtverwaltung Schramberg. Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit dem Projektverantwortlichen der Abteilung Hochbau und Gebäudemanagement, Christoph Raetzer, persönlich vor Ort das Ergebnis der umfassenden Modernisierung zu begutachten.

Asbesthaltiges Dach

Dank bereitgestellter Haushaltsmittel wurde unter anderem das alte, asbesthaltige Dach entfernt und durch eine moderne, gedämmte Konstruktion ersetzt. Außerdem erfolgte der Austausch der maroden Holzfenster, die Betonsubstanz wurde fachgerecht saniert, Putz- und Malerarbeiten an der Fassade abgeschlossen. Insgesamt investierte die Stadt rund 70 000 Euro in das Projekt – ausschließlich durch Vergabe an ortsansässige Fachfirmen aus Schramberg und Umgebung.

Reibungslose Abstimmung

Die Schützengesellschaft lobte insbesondere die professionelle Arbeit der beteiligten Handwerksbetriebe sowie die reibungslose Abstimmung mit der Stadt. Der Verein übernimmt weiterhin Pflege und Gestaltung der Innenräume und Außenanlagen – eine Aufgabenteilung, die sich seit Jahrzehnten bewährt hat.

Stadtmeisterschaft für Laien startet am 1. Juli

Pünktlich zum Abschluss der Sanierung startet am Dienstag, 1. Juli, die diesjährige Stadtmeisterschaft für Laienschützen – in der frisch renovierten Kleinkaliber-Anlage sowie in der modernen Luftgewehrhalle. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Schützengesellschaft freut sich über zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die feierliche Siegerehrung findet beim Schützenwaldfest am Samstag, 12. Juli, im Raustein statt.