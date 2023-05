Egal ob Polizei, Feuerwehr, Kleintierzuchtverein oder Exeron – sie alle haben in der Vergangenheit mit einem Team am Firmen- und Vereinspokalschießen der Oberndorfer Schützengesellschaft teilgenommen. Im Juli feiert das Turnier wieder seine Rückkehr.

Der Wettbewerb blickt auf eine lange Tradition zurück. Bereits in den 70er-Jahren gab es den ersten Ableger, erinnert sich Sportleiter Hans-Joachim Lingen. Doch weil sich das Interesse in Grenzen hielt, musste das Turnier immer wieder mal pausieren. Seit etwa 15 Jahren ist das Firmen- und Vereinspokalschießen aber nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender wegzudenken. Bis zu 50 Mannschaften und insgesamt rund 200 Schützen verzeichnete man in den Jahren vor Corona, so Lingen.

Mitglieder gewonnen

Die Hoffnung ist groß, dass man in diesem Jahr an diese Zahlen wieder anknüpfen kann, so Jörg Rinker vom Verein. Denn der Wettbewerb war auch immer wieder ein Garant für einen Mitgliederzuwachs. Viele Schützen haben bei den Turnieren ihre Begeisterung für den Sport für sich entdeckt. So auch Sandra Melchinger, die vor etwa zehn Jahren von einem Bekannten gefragt wurde, ob sie beim Turnier mal mitmachen wolle. Heute ist sie dritte Vorsitzende und Schriftführerin bei der Schützengesellschaft.

Eine Anmeldung zum Turnier ist nicht zwingend erforderlich, erleichtert dem Verein aber die Planung. Teilnahmebedingung: Man muss mindestens zwölf Jahre alt sein. Wer jünger als 14 ist, braucht eine Einverständniserklärung seiner Eltern.

Firmen und Vereine messen sich im Wettkampf

Zwei Wettbewerbe werden dieses Jahr ausgetragen. Im ersten Wettbewerb treten Firmen- und Vereinsmannschaften gegeneinander an. Ein Team besteht aus drei oder vier Schützen. Gewertet werden jeweils die besten drei. Teilnehmen darf hier nur, wer in den letzten zehn Jahren nicht an einem offiziellen Wettkampf des Deutschen Schützenbunds teilgenommen hat. Kurzum: Es handelt sich um ein „Laienturnier“.

Darüber hinaus wird ein Mix-Wettbewerb ausgetragen. Hier können auch aktive Schützen ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Mindestens zwei Laien müssen aber auch hier im Team sein. Geschossen wird jeweils stehend-aufgelegt.

Erste Interessenten haben sich bereits gemeldet. Der Verein hat vorab schon Einladungen an die „üblichen Verdächtigen“ verschickt, wie Sandra Melchinger lachend verrät. Einige Teams aus den vergangenen Jahren dürften also auch bei der Wiederauflage dabei sein.

Sekt auf dem Podium

Die Wettkämpfe finden vom 3. bis 8. Juli statt. Doch bereits ab dem 7. Juni können Schützen mittwochs (18.30 bis 21 Uhr) und samstags (14.30 bis 17 Uhr) im Schützenhaus vorbeikommen, um für den Wettbewerb zu trainieren. „Viele Teilnehmer haben nur selten ein Luftgewehr in der Hand oder das letzte Mal liegt schon einige Jahre zurück“, sagt Vorsitzender Michael Märländer. „Sie können sich dann mit dem Gewehr vertraut machen. Denn so einfach ist der Sport nicht. Ohne Weiteres aus der zu Hüfte schießen – das gibt es nicht.“ Wer möchte, der kann sein eigenes Gewehr mitbringen. Die Schützengesellschaft stellt aber auch Vereinsgewehre und -pistolen zur Verfügung.

Die Siegerehrung findet am Samstag, 8. Juli, um 17 Uhr statt. Neben Pokalen gibt es für die Mannschaften, die auf dem Podium landen, auch eine Flasche Sekt. Das Startgeld beträgt 25 Euro pro Mannschaft. Für die Bewirtung sorgt die Schützengesellschaft.