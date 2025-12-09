Schützengesellschaft Oberndorf: Beim Nikolausschießen wird um jeden Millimeter gekämpft

Große Resonanz erfährt die Traditionsveranstaltung der Schützengesellschaft 1558 auch in diesem Jahr. Im Oberndorfer Schützenhaus gibt es dabei verschiedene Wettbewerbe.
Die Verantwortlichen um das Sportleiterteam Christopher Richter und André Bach freuten sich über den regen Zuspruch, das Nikolausschießen der Schützengesellschaft 1558 wieder gefunden hat – konnten doch auch wieder Gastschützen zur Veranstaltung begrüßt werden. Trotz der winterlichen Temperaturen wurde in den verschiedenen Wertungen mit dem Luftgewehr um jeden Treffer und guten Schuss gekämpft. Und vor der Siegerehrung besuchte der Nikolaus das Schützenhaus Oberndorf.