Schützengesellschaft Oberndorf: Beim Nikolausschießen wird um jeden Millimeter gekämpft

Große Resonanz erfährt die Traditionsveranstaltung der Schützengesellschaft 1558 auch in diesem Jahr. Im Oberndorfer Schützenhaus gibt es dabei verschiedene Wettbewerbe.

Die Verantwortlichen um das Sportleiterteam Christopher Richter und André Bach freuten sich über den regen Zuspruch, das Nikolausschießen der Schützengesellschaft 1558 wieder gefunden hat – konnten doch auch wieder Gastschützen zur Veranstaltung begrüßt werden. Trotz der winterlichen Temperaturen wurde in den verschiedenen Wertungen mit dem Luftgewehr um jeden Treffer und guten Schuss gekämpft. Und vor der Siegerehrung besuchte der Nikolaus das Schützenhaus Oberndorf.

Bei der Wertung um den Wanderpokal (Er-und-Sie-Pokal) durften die beiden Starter pro Paarung jeweils nur einen Schuss abgeben. Die Summe der beiden Teilerwertungen war ausschlaggebend für die Platzierung. In diesem Jahr gewannen Markus und Simone Hoch mit einem 458-Teiler. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten dahinter Mario Bach und Carina Fiest (477) sowie Jörg und Simone Rinker (512).

Dicht gedrängt

In der Wertung der Er-und-Sie-Meisterserie gaben die beiden Starter jeder Paarung jeweils fünf Schuss ab. Die Summe aller zehn Schüsse in Ring-Zehntelwertung entschied über die Platzierungen. Auch in dieser Wertung erzielten Markus und Simone Hoch mit 102,2 Ringen das beste Ergebnis. Auf Platz 2 folgte die Paarung Hans-Joachim Lingen und Anett Dräger mit 99,1 Ringen. Den Unterschied bei den Plätzen 3 bis 5 gaben jeweils nur 0,2 Ringe: Auf Platz 3 landeten Stefan Dürr und Sandra Melchinger (97,8), Platz 4 holten Jörg und Simone Rinker (97,6) und Platz 5 ging an die Paarung Dieter Hofer und Carmen Fiest (97,4).

Beim Glücksschießen wurde von jedem Teilnehmer jeweils der beste Schuss gewertet. Die Auswertung erfolgte ebenfalls in Teilerwertung. Alle Teilnehmer erhielten Sachpreise. Die Wertung in diesem Jahr gewann Steffen Richter (neun Teiler) vor Sandra Melchinger (14) und Gerhard Stauß (19).

Volle Punktzahl für Sandra Melchinger

In diesem Jahr erhielt jeder Teilnehmer eine weihnachtliche Spaßscheibe – es galt, mit fünf Schüssen soviel Punkte wie möglich zu sammeln. Mit der Maximal-Ausbeute von 47 Punkten ging der Hauptpreis an Sandra Melchinger.

Für Kinder bis zwölf Jahre gab es wieder die Möglichkeit, den großen Schützen nachzueifern und das eigene Treffergeschick beim Schießen mit dem Lichtgewehr unter Beweis zu stellen. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde und einen Schokonikolaus. Es gewann Lukas Richter mit 63,9 Ringen vor Emma Hilbert (46,1).

Mit einem Essen ließ die Schützenfamilie den Abend im weihnachtlich geschmückten Schützenhaus ausklingen.

Die komplette Ergebnisliste ist unter https://schuetzengesellschaft-oberndorf.de abrufbar.