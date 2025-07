Schützenfest-Grußwort: Merz betont gute Zusammenarbeit mit Koalitionspartner SPD

1 Friedrich Merz ist Mitglied im Schützenverein und am Sonntag besonderer Gast beim diesjährigen Schützenfest in Arnsberg-Niedereimer. Foto: Henning Kaiser/dpa Der Bundeskanzler ist zu Gast beim Schützenfest in seiner Sauerländer Heimat. Doch angesichts des Koalitionsstreits nach der Richterwahl geht der Blick auch nach Berlin.







Link kopiert



Arnsberg - Nach der geplatzten Richterwahl des Bundestags hat Kanzler Friedrich Merz die Stabilität seiner schwarz-roten Koalition hervorgehoben. "Wir arbeiten sogar mit den Sozialdemokraten in dieser Koalition richtig gut zusammen. Und das zeigt auch, dass die politische Mitte in unserem Land in der Lage ist zusammenzuarbeiten, zusammen zu regieren und dafür zu sorgen, dass unsere Demokratie in der Mitte stabil bleibt", sagte der CDU-Vorsitzende beim Besuch des Schützenfests in seinem Heimatort Arnsberg-Niedereimer.