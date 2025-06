Mit großem Engagement hatte die Tennenbronner Schützenfamilie das Festwochenende von langer Hand sorgfältig vorbereitet. So erwartete die vielen Teilnehmer ein kurzweiliger und interessanter Schießwettbewerb auf den modernen, elektronischen Anlagen des Vereins im landschaftlich schön gelegenen Schützenhaus.

Die erwachsenen Laienschützen schossen in einem zweiteiligen Wettbewerb einmal zehn Schuss Luftgewehr stehend aufgelegt und ergänzten das mit einer Serie aus zehn Schuss Kleinkaliber liegend; immer gut angeleitet und motiviert von erfahrenen, aktiven Sportschützen des SSV, sei es als Standaufsicht, aber auch in der „Zentrale“, wo die Startkarten ausgegeben und die Ergebnisse ausgewertet wurden, und der ganze Ablauf gesteuert wurde.

Und auch in diesem Jahr sprach die hohe Zahl an Teilnehmern für die Attraktivität der Veranstaltung. Es scheint sowohl den Schützen als auch den Betreuern großen Spaß gemacht zu haben. Bei den Damen und Herren traten 48 Mannschaften an und es gab sage und schreibe 268 Einzelstarts.

Sehr viele Teilnehmer

Bei den Jugendlichen, die ihre Wertungsserie von zehn Schuss mit dem Luftgewehr aufgelegt absolvieren mussten, gab es 40 Einzel- und fünf Mannschaftsstarts. Und mit dem Lichtgewehr schossen 34 Kinder zwischen 6 und 11 Jahren begeistert um die Wette.

Auch um die Schießwettbewerbe herum war alles geboten, was zu einem Waldfest dazugehört. Über die Mittagszeit spielte der HHC Hardt auf und anschließend begeisterte Alleinunterhalter Alexander Rist bis zur Siegerehrung die Gäste.

Damen Einzel

Beim Damen Einzel landete Jana Wegner (Buebe) auf dem ersten Platz vor Lara Fleig (Einzel) und Helene Klausmann (Flotte Bären).

Herren Einzel

Das Herren Einzel gewann Manuel Klausmann (Flotte Bären) vor Sven Steiger (FVT 2) und Dominik Wegner (FVT Traditionself).

Mannschaften

Bei den Mannschaften siegten die „Flotten Bären“ vor den „BVU 3“, „Buebe“, der „FVT 2“ und dem Geflügelzuchtverein 1. Es folgen die „FVT Traditionself“, der „FVT Spezi-Club“, der „Stern des Schwarzwalds“, der „FVT AH2“ und „Just Singing 1“.

Jugenddorfmeister

Jugenddorfmeister (Luftgewehr liegend aufgelegt) wurde Delia Nagel vor Jonas Fleig und Tim Schamberger. Bei den Mannschaften siegte die WLS Jugend 2 vor der FVT-Jugend und der WLS-Jugend 1.

Die Kinder- und Jugenddorfmeister der Tennenbronner Schützen 2025 Foto: Römpp

Die Kinderdorfmeisterschaft mit dem Lichtgewehr gewann Pius Laun vor Erik Hager und Emey Hilser.