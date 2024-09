Mit Stolz stellen sie fest, dass die Vereinsfahne für ihr Alter noch in einem sehr guten Zustand ist.

Und das bei einer durchaus bewegten Geschichte: Am 4. August 1934 fand die kirchliche Fahnenweihe mit einem Fest und einem großen Preisschießen in und um die Turnhalle statt, teilt Walter Fehrenbacher für den Schützenverein mit.

Zum Schießen wurde eigens ein Stand aufgebaut und es nahmen zahlreiche Schützenvereine aus der Umgebung daran teil. Es gab zahlreiche Taler mit verschiedenen Motiven zu gewinnen. Ebenso gehörte auch ein Festumzug durchs Dorf dazu, wofür über 800 Festabzeichen verkauft wurden.

Heimatkünstler gestaltet

Zur Gestaltung der damals neuen Fahne bedurfte es einiger Sitzungen des Schützenvereins. Der Lauterbacher Heimatkünstler Wilhelm Kimmich malte die Motive der Vorder- und Rückseite aufs Papier malte und gestaltete diese farblich.

Wilhelm Kimmich gestaltete die Fahne mit. Foto: Verein

Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen und die Kunststickerei und 1848 gegründete Fahnen-Fabrik Carl Neff in Biberach erhielt den Auftrag. Der Preis der Fahne mit Stange und Kranz belief sich auf 345 Reichsmark.

Von nun an war sie immer wieder bei Festen und sonstigen Anlässen im Einsatz, so wie auch am vergangenen Sonntag beim Jubiläumsfest in Bösingen. Der Stolz des Vereins ist bei der Dorfmeisterschaft in der Bogenhalle zu sehen und wird dort ausgestellt.

„Zalwander“ unterhalten

Dorfmeisterschaft und Ausstellung beginnen am Freitag, 4. Oktober, um 18.30 Uhr und am Samstag, 5. Oktober, um 15.30 Uhr. Ab 19 Uhr wird dann zum Oktoberfest geladen.

Zum Fest unterhält im Stile der Bayrischen Wirtshausmusikkanten die bekannte einheimische Musikgruppe der „Zalwander“ mit fetziger handgemachter Musik. Somit ist für gute Stimmung gesorgt, versprechen die Schützen.