4 Viel Betrieb herrscht am Wochenende beim Schützenjubiläum in Stetten. Das Pokalschießen gewann die Feuerwehr 1 aus Stetten, Ehrenscheibengewinner wurde Tim Kremer (unten links). Beeindruckend waren die Auftritte der Parforcehornbläser aus Rangendingen (Mitte) und der Gruoler Böllerschützen (rechts). Foto: Janz

100 Jahre Schützen: Auch in Corona-Zeiten kann man toll feiern / Feuerwehr 1 Stetten beim Schießwettbewerb das beste Team

Der Schützenverein Stetten feierte vom Freitag bis Sonntag zusammen mit vielen Gästen ein tolles Schützenfest zum 100-jährigen Jubiläum. Es war verbunden mit dem Vereins- und Betriebsschießen, welches die Mannschaft Feuerwehr 1 aus Stetten gewann.

Haigerloch-Stetten. Die Schützen hatten offenbar einen guten Draht zum Wettergott, denn bis zur Siegerehrung am Sonntagabend meinte er es gut mit ihnen. Bereits im Vorfeld waren viele Helfer rund um das Schützenhaus im Einsatz, damit die Einhaltung der "3G"-Regel umgesetzt und die Aufbauarbeiten getätigt werden konnten und schon am Freitag herrschte ein richtiger Andrang auf dem Schießstand; Schützen und Gäste wurden mit Wurstsalat bewirtet.

Am Samstag nahmen dann weitere Mannschaften ab 14 Uhr den Schießstand unter Beschlag. Alle Erwartungen übertraf dann die anschließende Schützenparty. Alle Gäste wurden am Einlass auf "die 3Gs (Geimpft, Genesen, Getestet) kontrolliert. Die zahlreiche Gäste hatten sichtlich Spaß an Musik und Unterhaltung und feierten bis in die Morgenstunden.

Alle Hände voll zu tun

Schon früh am Sonntagmorgen herrschte erneut geschäftiges Treiben auf dem Schützenparkplatz, alles musste für den großen Jubiläumstag hergerichtet werden. Bereits morgens um 5 Uhr wurde der Ochs am Spieß angeliefert und vor den Augen der Besucher gegrillt.

Die Böllerschützen von Schützenverein Gruol eröffneten dann am Morgen lautstark den Festtag. Die Gäste strömten bei tollem Wetter auf das Festgelände unterm Weinberg und hatten die Gelegenheit, Schüsse auf die Ehrenscheibe abzugeben.

Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun, auch das Angebot "to go" wurde reichlich genutzt. Von der Mittags- bis zur Kaffeezeit war der Platz rund um das Schützenhaus gut frequentiert und die Festbesucher wurden zum Frühschoppen vom Musikverein Heiligenzimmern unterhalten. Am Nachmittag waren die Parforcehornbläser aus Rangendingen mit mehreren Stücken an der Reihe – ein toller Auftritt, den viele der Gäste so noch nicht erlebt hatten. Der Musikverein Stetten bereicherte mit flotter Blasmusik den Nachmittag.

Kurz vor der Siegerehrung lachte der Himmel leider Tränen, die Gäste aber fanden in den Zelten einen trockenen Unterschlupf. Oberschützenmeister Michael Pfeffer begrüßte die Gäste nochmals, unter ihnen befanden sich neben seinem Vorgänger Willi Schneider auch Bürgermeister Heinrich Götz und Ortsvorsteher Walter Stocker. Schießleiter Reiner Pfeffer nahm dann die Siegerehrung vor, und verkündete gleich zwei Rekorde: 32 Mannschaften gingen beim Vereins- und Betriebsschießen an den Start – so viele wie noch nie – und Anne Kohler schoss ein Rekordergebnis von 147 Ringen. Die Mannschaft 1 der Stettener Feuerwehr belegte den ersten Platz und holten sich somit den Wanderpokal. Die Jäger 1 belegten den zweiten Platz, die Musketiere landeten auf Platz drei.

Bei den Platzierungen der besten Einzelschützen – insgesamt 152 kamen in Wertung – dominierte eindeutig Frauenpower. denn die drei ersten Plätze gingen sämtlich an das weibliche Geschlecht. Hinter Siegerin Anne Kohler, landete Sarah-Marie Vogel (145 Ringe) auf Platz zwei und Yvonne Schlotterbeck (144 Ringe) auf Rang drei. Die Ehrenscheibe sicherte sich Tim Kremer vom Team Theben-Werk AG. Er wird auf der Jubiläumsscheibe verewigt. Die Ehrenscheibe findet im Schützenhaus einen Ehrenplatz.

Vorstand Pfeffer sprach am Ende nochmals allen Helfer, Kuchenspendern, Sponsoren, allen Gästen, den Musikvereinen und Teilnehmerteams ein aufrichtiges Dankeschön aus. Ein Dank ging auch an die örtliche Feuerwehr und den Fischerverein, für ihre Unterstützung sowie an die Mädels der Teststation. Pfeffers Fazit: "Es war ein tolles Fest das ohne die selbstlosen Helfer nicht möglich gewesen wäre. Der Schützenverein freut sich über so viel Unterstützung."