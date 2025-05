Jürgen Baiker 04.05.2025 - 10:24 Uhr , aktualisiert am 04.05.2025 - 11:35 Uhr

Maifest in Wiesenstetten wird zur Ballermann-Party

Schütze, Malin Brown & Co.

17 Ein Hit nach dem anderen. Foto: Jürgen Baiker

Der Musikverein Wiesenstetten machte es möglich, dass Mallorcas Ballermann-Künstler nach Wiesenstetten zum Maifest kommen.









Am vergangenen Freitag wurde beim Maifest in Wiesenstetten im Festzelt kräftig eingeheizt. Bei der Veranstaltung gab es eine Premiere, dies unter dem Titel „Maifest goes Mallorca“. Das Flair der spanischen Partyinsel kam direkt nach Wiesenstetten.