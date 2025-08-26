Schütze aus Iselshausen: Rauser bei DM dreimal auf dem Treppchen

Die Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück wurde bei den deutschen Seniorenmeisterschaften der Sportschützen zur Goldgrube für Roland Rauser. Der Iselshausener, der in dieser Saison bei den Meisterschaften in den Teams des SV Oberteuringen und SV Fenken am Start ist, stand gleich dreimal ganz oben auf dem Treppchen – zweimal bei der Teamwertung (Luft- und Kleinkalibergewehr) und einmal als Gewinner der Einzelwertung im Kleinkaliber-Dreistellungskampf.

2,4 Ringe Vorsprung Der goldene Auftakt gelang ihm mit dem Luftgewehr im Team des SV Oberteuringen, für die er sich zusammen mit Jochen Hoffmann und Andreas Schraff in der Herrenklasse III qualifizieren konnte. Das Trio brachte aus seinen 40-Schuss-Programm auf der Zehn-Meter-Distanz 1210,2 Ringe auf die Scheibe – 2,4 Ringe mehr als der SV Herxheim mit dem Ex-Internationalen Frank Dobler im Team. Platz drei ging in den hohen Norden zur SG Buxtehude mit 1205,2 Ringe.

Die Einzelmedaillen gingen nach Bayern: Florian Fischer (4510,5) und den langjährigen A-Nationalen Jürgen Wallowsky (409,1). Manfred Blaich vom SV Blaichstetten holte mit 408,9 Ringen die Bronzemedaille nach Württemberg. Rauser kam auf 403,6 Ringe und Platz zwölf in einer insgesamt 174 Teilnehmer zählenden Konkurrenz.

Rauser ausschlaggebend

Knapper – mit einem Ring Vorsprung – endete die Konkurrenz mit dem Kleinkalibergewehr auf der 50-Meter-Distanz. Das Trio war in dieser Disziplin für den SV Fenken am Start und sicherte sich mit 1704, 1703 und 1693 Ringen Gold vor dem SV Ladekop/Hinterdeich (Nordrhein-Westfalen) die Goldmedaille. Ausschlaggebend war ein überragendes Ergebnis von Roland Rauser beim Kniend-Anschlag. Der Iselshausener erzielte 197 von 200 möglichen Ringen, sogar einen mehr als beim Liegendschießen (196) und kam beim abschließenden Stehend-Anschlag auf 185 Ringe. Fast hätte ihn hier der ehemalige Olympiasieger Mail Eckhardt (Wanne-Eickel, 188) noch abgefangen, doch dessen Rückstand nach einem schwachen Kniend-Start (93, 97) erwies sich am Ende als zu hoch.

Außergewöhnliche Qualität

Die Konkurrenz im Kleinkaliber-Dreistellungskampf war gespickt mit ehemaligen Größen wie Maik Eckhardt (575 Ringe, Rang zwei) und Marco Hummler (575 Ringe, Rang drei). Bis Rang sieben wurden noch Ergebnisse auf und über der 570-Ringe-Marke erzielt. Ein Riesenerfolg für den Kleinkaliber-Spezialisten aus Iselshausen, der einmal mehr seine außergewöhnliche Qualität, im höchsten Wettkampfmodus Bestleistungen erzielen zu können, unter Beweis stellte.

So ein Ausnahmekönner stellt auch Martin Hildenbrand (Baden) dar. Er gewann mit 565 Ringen die Konkurrenz Herren IV. In diesem renommierten Feld startete auch Robert Lis aus Oberschwandorf. Der Kreissportleiter war für den SV Althengstett am Start und kam mit 545 Ringen auf Platz 21. Sein Kollege Rainer Münzinger landete mit seinen 536 Ringen auf Rang 36, nachdem er beim Liegend-Anschlag (nur 184) zu viele Ringe verloren hat.

Gößler nur auf Platz 56

In der Damenklasse I blieb Ramona Gößler mit 568 Ringen weit hinter ihrem Quali-Ergebnis von 579 zurück und kam damit nicht über Platz 56 hinaus. Besser machte es Sara Schäfer von der SGi Neuweiler bei den Damen II. Mit 560 Ringen konnte sie ihre Quali-Leistung gleich um zehn Ringe toppen und schoss sich auf Rang sieben in die Top Ten von Deutschland.