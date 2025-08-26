Schütze aus Iselshausen: Rauser bei DM dreimal auf dem Treppchen

Der Iselshausener Roland Rauser holt gleich drei Medaillen bei den deutschen Seniorenmeisterschaften der Sportschützen in München.
Die Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück wurde bei den deutschen Seniorenmeisterschaften der Sportschützen zur Goldgrube für Roland Rauser. Der Iselshausener, der in dieser Saison bei den Meisterschaften in den Teams des SV Oberteuringen und SV Fenken am Start ist, stand gleich dreimal ganz oben auf dem Treppchen – zweimal bei der Teamwertung (Luft- und Kleinkalibergewehr) und einmal als Gewinner der Einzelwertung im Kleinkaliber-Dreistellungskampf.