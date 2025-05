Hausberg statt Couch: So feiert Horb den 1. Mai

Schüttefest am Feiertag

7 Alter schützt vor Schütte nicht – ganz vorne rechts der 93-jährige Albrecht Teufel ist bester Laune Foto: Peter Morlok

Der 1. Mai, die Horber Schütte und die Stadtkapelle Horb, die sich inzwischen mit ihren Freunden aus Bildechingen zu einer Spielgemeinschaft zusammengeschlossen hat, gehören zusammen wie Tick, Trick und Track, die Neffen von Donald Duck









Seit vielen Jahren laden die Musiker am „Tag der Arbeit“ zu ihrer Traditions-Hocketse auf den Horber Hausberg ein. So auch in diesem Jahr.