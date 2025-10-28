3 Über 2.500 Beamte waren bei der Operation gegen ein Verbrechersyndikat im Einsatz. Foto: Jose Lucena/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa 3 Bilder - Fotostrecke öffnen Die Beamten wollen Haftbefehle vollstrecken und treffen auf heftige Gegenwehr. Es soll sich um den blutigsten Polizeieinsatz in der Geschichte des Bundesstaates handeln.







Rio de Janeiro - Bei einem Polizeieinsatz gegen das Verbrechersyndikat Comando Vermelho (Rotes Kommando) sind in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro Medienberichten zufolge mindestens 64 Menschen ums Leben gekommen, darunter vier Beamte. Dabei handelte es sich um den blutigsten Polizeieinsatz in der Geschichte des Bundesstaates Rio de Janeiro, hieß es unter Berufung auf die örtliche Regierung.