Schüsse in Washington: Was, wenn doch? Trump und die Verschwörungserzählungen

Waren die Schüsse in Washington inszeniert? Die Frage kann noch so oft mit einem klaren "Nein!" beantwortet werden – viele Menschen fasziniert allein der Gedanke an eine Verschwörung. Warum?
London - Ein Maskierter sitzt in einem dunklen Raum vor der Kamera und nennt immer wieder den einen Namen: Cole Allen. Mit ruhiger Stimme zählt er scheinbare Fakten auf, Zusammenhänge. Eine Schlussfolgerung zieht er nicht – die soll sich aus dem kurzen Instagram-Video von selbst ergeben. Hinter den Schüssen beim Korrespondentendinner in Washington soll demnach viel mehr stecken, etwas, das verschwiegen wird. Und schon ist die Welt um US-Präsident Donald Trump um eine Verschwörungserzählung reicher.