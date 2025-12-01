Schüsse in Washington: Angeschossener Nationalgardist zeigt Zeichen der Besserung

1 Dem verletzten Nationalgardisten geht es besser Foto: Franziska Spiecker/dpa Es ist nur ein kleines Zeichen, doch dem in Washington angeschossenem Nationalgardisten in Washington soll es bessergehen. Er reagierte auf die Worte einer Krankenschwester.







Washington - Dem vergangene Woche in Washington angeschossenen und schwer verletzten Nationalgardisten geht es offenbar besser. Er habe auf Aufforderung ein Daumen-hoch-Zeichen gemacht, sagte der Gouverneur von West Virginia, Patrick Morrisey. Eine Krankenschwester habe den 24-jährigen Mann gebeten, den Daumen hochzuheben, und er habe darauf reagiert, sagte der Gouverneur. Auch habe er mit den Zehen gewackelt.