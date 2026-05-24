Schüsse in US-Hauptstadt: Beamte töten Schützen beim Weißen Haus – Passant verletzt

Während US-Präsident Trump im Weißen Haus ist, kommt es draußen zu einem Schusswechsel. Der Secret Service schießt auf einen mutmaßlichen Angreifer.
In unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses haben Sicherheitskräfte Schüsse eines mutmaßlichen Angreifers erwidert und diesen dabei tödlich verletzt. Die Person habe eine Waffe aus einer Tasche gezogen und das Feuer eröffnet, daraufhin hätten Beamte zurückgeschossen und den Verdächtigen getroffen, teilte der für die Sicherheit des Präsidenten zuständige Secret Service auf der Plattform X mit. Die Person sei im Krankenhaus für tot erklärt worden.