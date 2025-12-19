Schüsse in Schwenningen: Schock sitzt tief – „Es hätte jemand von der Nachtschicht dort sitzen können“

Zwei Schwenninger Autohäuser werden beschossen, mehrere Projektile durchschlagen die Fenster. In der Nähe sichert die Polizei Blutspuren. Der Schock sitzt tief – was steckt dahinter?
„Es hätte auch jemand von unserer Nachtschicht dort sitzen können.“ Sichtlich geschockt berichtet der Geschäftsführer eines Autohauses mit angegliedertem Abschleppservice in der Grabenäckerstraße von den mysteriösen Vorfällen, die nicht nur für Angst und Schrecken sorgen, sondern der Polizei derzeit wohl ein Rätsel stellen.