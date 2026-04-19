1 Nicht alle Polizisten schützten Zivilisten bei einer Schießerei in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. (Archivbild) Foto: Dan Bashakov/AP/dpa Ein Mann erschoss in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mehrere Menschen. Statt zu helfen, laufen Polizisten davon. Nun zieht der Chef der Patrouillenpolizei des Landes daraus die Konsequenzen.







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Kiew - Nach dem Davonlaufen zweier Polizisten bei einer Schießerei hat der Chef der ukrainischen Patrouillenpolizei, Jewhenij Schukow, die Verantwortung übernommen. "Als kampferfahrener Offizier habe ich beschlossen, meinen Rücktritt von meinem derzeitigen Amt einzureichen. Ich halte das für richtig", sagte der Polizeigeneral bei einer Pressekonferenz in Kiew. Die beiden Streifenpolizisten haben ihm zufolge "unprofessionell und unwürdig" gehandelt. Es sei ein "sehr beschämender Vorfall".