Schüsse bei Shisha-Bar: Nach Schießerei in Tuttlingen steht 49-Jähriger vor Gericht

Der Angeklagte soll auf der Terrasse einer Shisha-Bar in Tuttlingen wild um sich geschossen haben. Beim Prozess vor dem Landgericht Rottweil sind die Hintergründe zu erfahren.
Er soll im Sommer vergangenen Jahres auf der Terrasse einer Tuttlinger Shisha-Bar mit einer halbautomatischen Pistole herumgeschossen haben, dabei auch auf mehrere Leute gezielt haben, nun muss sich ein 49-jähriger Türke vor dem Rottweiler Landgericht wegen versuchten Totschlags und des Verstosses gegen das Waffengesetz verantworten.