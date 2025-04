Schüsse aus Polizeiwaffe in Schramberg

1 Vom Geschehen vor einer Woche ist in der Landenbergerstraße in Schramberg nichts mehr zu sehen – die Absperrbänder der Polizei sind entfernt. Foto: Wegner

Eine möglichst gewaltfreie Konfliktbewältigung ist oberstes Ziel polizeilichen Einschreitens. Der Einsatz einer Dienstwaffe ist Ultima Ratio, heißt es aus dem Innenministerium Baden-Württemberg.









Drei getötete Personen hatte es nach Jahren mit deutlich niedrigeren Zahlen durch Schusswaffengebräuche in Baden-Württemberg 2024 gegeben – und jetzt mit Schramberg in der vergangenen Woche und Hilzingen am Mittwoch schon allein zwei.