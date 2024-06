Amtsgericht verhandelt über Tierquälerei in Lahr

1 Tut schon beim Hinschauen weh: Diese Taube wurde am 14. September 2022 vor der Mediathek in der Lahrer Kaiserstraße gefunden. Foto: Tierheim

Vor dem Amtsgericht muss sich ein Lahrer verantworten, der Tauben mit Blasrohrpfeilen gequält haben soll. Amtstierarzt Martin Straube schilderte, welches Martyrium die Vögel durchgemacht haben.









Es waren Bilder, die fassungslos machten: Mitte September 2022 wurden in der Lahrer Innenstadt im Abstand von zwei Tagen zwei Tauben entdeckt, deren Körper mit Nadeln durchbohrt waren. Die Polizei kam einem Verdächtigen auf die Spur, dem nun vor dem hiesigen Amtsgericht der Prozess gemacht wird. Für Richter Hendrik Witsch ist es kein leichter Fall, denn am ersten Verhandlungstag bestritt der Angeklagte, mit der Sache etwas zu tun zu haben. „Das war ich nicht“, sagte er, ansonsten hüllte er sich die meiste Zeit in Schweigen. Ohne Geständnis braucht es handfeste Beweise, um ihn zu verurteilen. Da der Schlüsselzeuge fehlte, wurde das Verfahren vertagt.