Ein Arbeitskreis setzt sich für Prävention und Sicherheit bei der Schülerparty am Schmotzigen Donnerstag in der Oberen Hauptstraße ein. Für die Jugendlichen gibt es zudem Gratis-Brezeln und Wasser.

Bei der Schülerparty in der Oberen Hauptstraße arbeiten am Schmotzigen wieder verschiedene Rottweiler Präventionseinrichtungen mit der Stadtverwaltung und der Narrenzunft sowie der Polizei zusammen.

Ziel ist es, den Tag für die feiernden Jugendlichen sicherer zu gestalten und die Schülerinnen und Schüler für ein verantwortungsvolles Feiern sensibilisieren. „DJseamless“ wird mit der passenden Musik für gute Stimmung sorgen.

Mobile Teams sind in der Stadt unterwegs

Eine zentrale Anlaufstelle für die Jugendlichen richtet das städtischen Kinder- und Jugendreferat (KiJu) in der Oberamteigasse 6 – ehemals Rottweiler Haus – ein. Mitarbeitende der Fachstelle Sucht, des Gesundheitsamtes und des KiJu sind vor Ort, um den Jugendlichen zur Seite zu stehen, sie in ihren Belangen zu unterstützen und vorbeugend zu handeln.

Zusätzlich werden mobile Teams gebildet, die in der Innenstadt mit präventiven Give-Aways und einer Umfrage des Gesundheitsamtes unterwegs sein werden, um auch hier präsent zu sein und die Jugendlichen zu unterstützen. Die Polizei und das Deutsche Rote Kreuz sind an diesem Tag ebenfalls in der Oberamteigasse stationiert.

Zudem geben städtische Schulsozialarbeiter Brezeln und Wasser kostenlos an die Jugendlichen aus. Dies ist dank der Brezelspende der Narrenzunft Rottweil und der Wasserspende von Culinara Neukauf Maier möglich

Security-Kräfte kontrollieren Glasverbot

Da sich das Glasverbot nach Einschätzung der Präventionsarbeit bewährt hat, soll es auch am Schmotzigen 2024 wieder in der Oberen Hauptstraße gelten. Es wird durch Security-Kräfte an den Zugängen kontrolliert.

Hinter dem Angebot steht der Arbeitskreis Kommunale Kriminalprävention (KKP). Die Fachstelle Sucht, das Gesundheitsamt, das Ordnungsamt, die Polizei, die Schulsozialarbeit der städtischen Schulen und das KiJu ziehen an diesem Tag in Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung und Narrenzunft an einem Strang.

Gemeinsames Ziel ist es, dass die Jugendlichen in einer sichereren Umgebung feiern können und sie für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol zu sensibilisiert, damit der Schmotzigen für alle Beteiligten zu einem positiven Erlebnis wird.