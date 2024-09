Schülerinnen gestorben: Trauerfeier in Duisburg nach Tod von zwei Schülerinnen

1 Eine rein interne Trauerfeier ist in der kommenden Woche geplant. (Archivfoto) Foto: Christoph Reichwein/dpa

Zwei Schülerinnen aus Duisburg sind in Italien von einer Unfallfahrerin tödlich erfasst worden. Der Schock ist groß. Der Unterricht läuft langsam wieder an. Es wird eine interne Trauerfeier geben.









Duisburg - In einer Trauerfeier soll der beiden Schülerinnen aus Duisburg gedacht werden, die bei einer Klassenfahrt in der Toskana von einer Unfallfahrerin tödlich erfasst worden sind. Das teilte die Bezirksregierung Düsseldorf als Schulaufsicht auf Anfrage mit. Die Trauerfeier werde in der kommenden Woche stattfinden und sei eine ausschließlich interne Veranstaltung. Die Schülerin, die bei dem Vorfall am vergangenen Mittwoch verletzt worden war, befinde sich inzwischen in einem Krankenhaus in Duisburg.