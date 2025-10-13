Schülerin begeht Suizid: Tod von gemobbter Neunjähriger schockt Frankreich

1 Die Neunjährige soll von ihren Mitschülern gemobbt worden sein. Foto: AFP/JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Ein neun Jahre altes Mädchen aus Frankreich soll von seinen Mitschülern gemobbt worden sein und nun Suizid begangen haben.







Der Tod eines neunjährigen Mädchens, das von seinen Mitschülern unter anderem wegen seines Gewichts gemobbt wurde, schockt Frankreich. Vor ihrer Schule in Sarreguemines im Nordosten des Landes wurden am Montag weiße Rosen niedergelegt. Aus Polizeikreisen hieß es, dass es sich offensichtlich um einen Suizid handele. Die Mutter des Mädchens habe angegeben, dass ihre Tochter von Klassenkameraden gemobbt und als übergewichtig verspottet worden sei.