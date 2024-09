Schülerin am Gymnasium Hechingen

1 Preisträgerin Cecile Wolters (Mitte) erhielt ein Glückwunschschreiben der Kultusministerin für ihren Erfolg beim Landeswettbewerb. Foto: Gymnasium Hechingen

Beim Landeswettbewerb Deutsche Sprache und Literatur wurde die Zwölftklässlerin für ihren Essay über Sprache, Macht und Krieg ausgezeichnet.









„Sprache – Macht – Krieg“, darüber schrieb die Preisträgerin des Landeswettbewerbs Deutsche Sprache und Literatur, Cecile Wolters. Der Essay der Zwölftklässlerin am Gymnasium Hechingen gehörte zu den 21 Beiträgen, die die Jury durch ihre inhaltliche und gestalterische Qualität in besondere Weise überzeugte, heißt es in einer Pressemitteilung des Gymnasiums.