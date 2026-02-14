Schülergruppe aus München: 13-Jährige aus Bayern stirbt nach Rodelunfall in Österreich

Eine Schülergruppe aus München verbringt Zeit in den österreichischen Bergen. Bei einem Rodelausflug kommen zwei Mädchen von der Piste ab. Der Unfall endet tragisch.
Nach einem schweren Rodelunfall ist eine 13 Jahre alte Schülerin aus Bayern in Österreich an ihren schweren Verletzungen gestorben. Sie starb in einer Klinik in Salzburg, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Unglück war am Donnerstag während eines Aufenthaltes einer Schülergruppe aus München im Wintersportgebiet Rauris passiert. Zuvor hatte die Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“ berichtet.