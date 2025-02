Schülerbefreiung in Horb: 240 Kinder feiern mit einem Umzug die Fasnet

Statt lernen war am „Schmotzigen“ feiern angesagt. Die Schüler der Gutermann-Grundschule und die Kindergruppe des evangelischen Johannes-Kindergartens zogen gemeinsam mit der Narrenzunft Horb auf den Marktplatz.

Bunte Feen, wilde Piraten, schaurige Hexen und auch knuddelige Bären hüpften voller Aufregung und Spaß über den Schulhof der Gutermanngrundschule. Die ausgelassene Stimmung war anstecken und so warteten alle Kinder – von der ersten bis zur vierten Klasse – gemeinsam mit ihren Lehrern auf das Eintreffen der Narren. Die Kindergartengruppe des evangelischen Johannes-Kindergarten kam ebenfalls bunt kostümiert zum Treiben dazu.

Die Grundschüler stimmten sich zuvor in den Klassenzimmern und in der Turnhalle gemeinsam ein. Die Sieger des Kostümwettbewerbs durften bei der Schülerversammlung ihre Modelschritte auspacken und sich gebühren feiern lassen. Außerdem hatte die Ganztagsbetreuung um Alexandra Jahouvlev Kostüme für diesen besonderen Tag gebastelt. Der Fantasie war bei den Kostümen keine Grenzen gesetzt.

Narrenzunft mit Grafenpaar befreit die Kinder

Der gemeinsame Umzug der Gutermanngrundschule und des Johannes-Kindergartes ist schon eine so lange Tradition, dass weder die Schulleiterin Sylvana Storz noch die Kindergartenleitung Gabriela Vogt wissen, seit wann dieser besteht. In diesem Jahr bildeten etwa 220 Grundschüler und 20 Kindergartenkinder den bunten Umzug.

Bei der Gutermanngrundschule geht der Umzug los. Foto: Elena Baur

Und dann war es für die Kinder endlich so weit. Mit lauten Trommelschlägen, Trompeten und vor allem guter Laune befreite die Narrenzunft, allen voran das Grafenpaar, die Kinder. Auch das trübe, teils nasse Wetter konnte die Stimmung nicht trüben.

Bewohner winken dem Umzug zu

Gemeinsam ging es Hand in Hand von der Grundschule in die Hirschgasse, den Burgstall hinauf. Unterwegs wurde immer wieder fleißig den zuschauenden Bewohnern zugewunken und mit freudigen „Narri Narro“-Rufen Fasnetsstimmung verbreitet. Diese stoppte auch am Zielort nicht – dem Marktplatz vor dem Rathaus. Mit Musik begrüßte Oberbürgermeister Peter Rosenberger und Bürgermeister Ralph Zimmermann die jungen Gäste.

OB Peter Rosenberger und Bürgermeister Ralph Zimmermann begrüßen die jungen Gäste auf dem Marktplatz. Foto: Elena Baur

Offiziell verkündete Rosenberger, dass das Lernen für heute vergessen werden kann und das jedes Kind nur Einser haben sollte. Dies wurde mit lautem „Ja“ der Kinder tatkräftig unterstützt. Auch das Grafenpaar kam reimend zu Wort und freute sich mit den Kinder gemeinsam, den „Schmotzigen Donnerstag“ zu feiern.

Bürgermeister tanzt mit den Kindern

Auf dem gefüllten Marktplatz wurde dann gemeinsam zum „Fliegerlied“ und zum „roten Pferd“ getanzt. Bürgermeister Zimmermann war ebenfalls voll dabei und tanzte mit einigen Kindern Hand in Hand. Und dann durfte eine riesige Polonaise nicht fehlen, die zum passenden Lied gebildet wurde.

Als Belohnung für die Tanzeinlagen und auch als Stärkung für alle Hexen, Elfen, Piraten, Yoshies und weitere tolle Wesen gab es Fasnetsküchle für alle. Und so ging der Schul- und Kindergartentag für die Kinder zu Ende. „Wir sind immer froh, wenn die Kinder wieder im Kindergarten sind“, sagte die Kindergartenleiterin Vogt zum Schluss mit Blick auf die tobenden Kinder und lacht.