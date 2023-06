Die in jüngster Zeit aufgetretenen Probleme auf Bus-Linienbündeln des Regionalverkehrs Alb-Bodensee (RAB) fand in Gemeinderatssitzung ihren Nachhall. Klarer Tenor: So was darf nicht zum Dauerzustand werden.

Dass Kinder nicht zum Unterricht kommen, weil Busse überhaupt nicht fahren oder zumindest unpünktlich sind, ist für Bürgermeister Heiko Lebherz nicht akzeptabel, das brachte er am Dienstagabend noch einmal klar zum Ausdruck. „Wir wollen die Zufriedenheit der Bürger und werden deshalb den Druck aufrechterhalten“, kündigte er an. Allerdings, dieses Signal gab der Bürgermeister auch, man wolle mit der RAB im Austausch bleiben und gemeinsam eine Lösung anstreben. Bereits heute soll nach Aussagen Lebherz‘ vom Dienstagabend deshalb ein weiteres Gespräch mit RAB-Geschäftsführer Dieter Unseld geführt werden.

„Busrunde“ stellt klare Forderungen

Was genau vor zwei Wochen passiert ist und zu massiven Beschwerden von Eltern im Raum Haigerloch geführt hatte, das hatte die neue Hauptamtsleiterin bei der Stadt, Julia Burchardt dem Gemeinderat im Detail aufgelistet (siehe Info-Rubrik). Daraufhin gab es am Montag vergangener Woche eine „Busrunde“, in der vier Forderungen an die RAB postuliert wurden (unter anderem eine tägliche Statusmeldung bis 7 Uhr an den Schulträger und die Schulleitungen) und am Freitag, 23. Juli, eine erste Online-Besprechung mit Geschäftsführer Unseld.

Noch nicht alles gut, aber Situation hat sich gebessert

Seither, so fasste es Burchardt zusammen, seien die Beschwerden schon weniger geworden, aber sie seien eben auch noch nicht ganz verschwunden. So gab es wohl am Montag den Ausfall eines Busses, weil an dem Fahrzeug die Ölleitung geplatzt sei.

In einem anderen Fall sei ein Bus zehn Minuten zu früh an die Haltestelle gekommen und dann einfach weggefahren, was laut der Hauptamtsleiterin natürlich nicht gehe. Generell, das legten Burchardts Schilderungen ebenfalls nahe, scheint die RAB mit Problemen zu kämpfen haben, die man auch aus vielen anderen Branchen kennt: dem Mangel an qualifiziertem Personal. Das Unternehmen hat anscheinend Busfahrer aus Hamburg verpflichtet hier in Hotels untergebracht, um die Situation zu lösen. Laut ihr scheint auch die Technik der RAB Probleme zu bereiten: Benötigte Ersatzteile für Busse seien auf die Schnelle nicht verfügbar, das Verkehrsunternehmen habe zudem 30 Ersatzbusse bestellt – und warte seit drei Jahren auf deren Lieferung.

Ab Juli setzt RAB zwei neue Busfahrer ein

Ein Hoffnungsschimmer scheint sich jedoch am Horizont abzuzeichnen: Ab Juli will die RAB auf den betroffenen Linien (310, 319 und 320) zwei neue Busfahrer einzusetzen. Zudem, so berichtete es die Hauptamtsleiterin weiter, sei die RAB bereit zu einem Info-Abend mit den Eltern und haben den Betroffenen als Entschädigung für ungeplante Eltern-Taxi-Fahrten als Entschädigung Tankgutscheine in Aussicht gestellt.

Im Gemeinderat nahm man den Lagebericht zur Kenntnis. Als möglicher Ursache für die Misere fehlender Busfahrer bezeichnete Walter Stocker (CDU) die aus seiner Sicht überbürokratisierten Vorgaben, um überhaupt einen Busführerschein erwerben zu können. Sein Fraktionskollege Michael A.C. Ashcroft schlug vor, das Problem auf Kreisebene mit der Gründung eigener Verkehrsbetriebe zu bekämpfen.

Die Chronologie der Ereignisse

Montag, 12. Juni:

Probleme mit den Linien 310, 319 und 320; 21 Beschwerden.

Dienstag, 13. Juni:

Probleme in Bittelbronn und Gruol; 25 Beschwerden.

Mittwoch, 14. Juni:

Probleme in Bittelbronn, Gruol und Stetten; 46. Beschwerden.

Donnerstag, 15. Juni:

Erste Vertragsabmahnung durch Landrat Günther-Martin Pauli.

Montag, 19. Juni:

Busrunde mit Vertretern der Haigerlocher Schulen, den Elternbeiratsvorsitzenden, Vertreter der Verkehrsunternehmen RAB und Omnibus Sidler aus Trillfingen sowie Vertreter der Stadtverwaltung Haigerloch und des Verkehrsamt des Landratsamtes mit Postulierung von vier Forderungen.

Freitag, 23. Juni:

Online-Besprechung mit RAB-Geschäftsführer Dieter Unseld.