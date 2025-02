Warnstreiks im Zollernalbkreis: Fahren die Schulbusse? Das sagen die Unternehmen

1 Busfahrer sind nicht verpflichtet, ihre Teilnahme an möglichen Streikaktionen im Voraus mitzuteilen. Foto: Stefan Sauer/dpa

Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen - für Dienstag und Mittwoch auch bei Unternehmen, die rund um Balingen und Hechingen Schüler befördern. Unsere Redaktion hat den aktuellen Stand erfragt.









„Um den Stillstand in den Verhandlungen für die rund 9000 Beschäftigten im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg zu beenden, ruft Verdi unmittelbar vor der vierten Verhandlungsrunde zu weiteren Warnstreiks auf“, ließ die Gewerkschaft am Wochenende verlauten. Am Dienstag und Mittwoch, 11. und 12. Februar, werde in weit über 30 Betrieben die Arbeit niedergelegt.