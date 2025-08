Keine Lösung zeichnet sich ab bei der Schülerbeförderung vom Wolftal nach Hausach. In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben sich Bürger in der Frageviertelstunde nach dem Stand der Dinge erkundigt. Nachdem die Buslinie Hausach-Kniebis 7266 seit April gestrichen ist, kämpfen die Eltern der betroffenen Kinder für deren Erhalt.

„Stand heute bleibt es beim Nein zum Wiedereinsetzen der bewährten Linie“, bedauerte Gemeinderätin Kathrin Müller (CDU), die sich in der Angelegenheit engagiert. Nach ihrem Kenntnisstand zeichnet sich keine Lösung ab.

In einem weiteren Schreiben an die Behörden habe sie darauf hingewiesen, dass unter den betroffenen Schülern zehnjährige Kinder sind, die in maximal zehn Minuten von der Schule zum etwa 750 Meter entfernten Bahnhof gelangen müssen. Auf die Eltern wirken Sätze wie „Es ist uns sehr wichtig, dass für die Schülerinnen und Schüler ein zumutbares ÖPNV-Angebot besteht“ als stereotype Worthülsen ohne Gehalt.

Anpassung des Stundenplans

Zwist um Zuständigkeiten und knappe Kassen sollten nach Ansicht von Müller nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden und touristische Belange nicht höher gewertet werden als ein akzeptabler Schulweg. Ideen, den Stundenplan an den Fahrplan anzupassen, finden weder bei Schulen noch Eltern angesichts der ohnehin hohen Unterrichtsausfälle wenig Anklang. Ein Treffen der Schulleitungen und Vertretern des Landratsamts verlief nach Informationen von Müller ergebnislos. Eine Beteiligung der Eltern an diesem Treffen sei abgelehnt worden.

Auf Nachfrage unserer Redaktion meinte Müller, es sei dabei geblieben, dass keine Gelder da sind und seitens der Schulen eine Änderung der Zeiten schlicht nicht umsetzbar ist. Zudem seien die Kinder aus der Doppelgemeinde auf der falschen Schule, was im Klartext heißt: die Kinder aus Bad Rippoldsau sollen die Schulen in Freudenstadt, die Kinder aus Schapbach die Gemeinschaftsschule in Loßburg besuchen.

Keine Dauerlösung

„Fakt ist, dass sich nach wie vor keiner verantwortlich fühlt“, stellte Müller fest. Aktuell sei es so, dass die Kinder um 16.40 Uhr nicht nach Hause kommen und die Schulen morgens die Anzahl der Schüler melden, damit die Stadt Hausach entsprechende Taxibusse bereitstellt. Diese fahren dann die Kinder nach Wolfach an den Bahnhof, wo der Bus steht.

Laut Müller wurde jedoch klar signalisiert, dass dies keine Dauerlösung ist und von der Stadt nur bis zum Ende des Schuljahres als Leistung übernommen wird. „Auch wenn es nur eine begrenzte Anzahl an Kinder betrifft, ist dies ein inakzeptabler Zustand“, so Müller.

Zukunft von ländlichen Gemeinden

Versuche, die Kosten auf mehrere Schultern zu verteilen, wie Bürgermeister Bernhard Waidele andeutete, verliefen ebenso ohne Ergebnis. Angesichts der Summe für die Busbeförderung, die jährlich 25 000 Euro beträgt, kann das Vorgehen der Behörden nicht nachvollzogen werden.

Müllers Aussage steht für die Meinung der Mehrheit in der Doppelgemeinde: Die Politik und damit auch untergeordnete Verwaltungen, die Infrastruktur für Wähler und Bürger bereitstellen sollen, lähmt sich durch Vorschriften, Zuständigkeiten sowie gebundene Fördermittel und verfehlt damit komplett eines der wichtigsten Ziele – nämlich mit einer funktionierenden Schülerbeförderung die Lebensqualität und Zukunft der ländlichen Gemeinden zu sichern.