Schüleraustausch mit den USA: Jugendliche des Gymnasiums besuchen die USA

18 Jugendliche des Hechinger Gymnasiums nahmen an einem Schüleraustausch mit den USA teil. Darüber berichten die Schüler Linus Neumann und Felix Heine.
Der 17-tägige Austausch für die 18 Schüler der Klassen 10 und 11 begann in Chicago: „Mit Bildern aus Filmen und Büchern im Kopf erreichten wir Chicago. Der erste Eindruck traf uns sofort: Als wir nach langem Flug und sieben Stunden Jetlag die U-Bahn verließen, standen wir plötzlich zwischen hohen Wolkenkratzern, breiten Straßen, gigantischen Trucks und riesigen Supermärkten. Das Lebensgefühl, das wir nur aus Erzählungen kannten, war nun greifbar.