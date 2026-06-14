Schüleraktion in Rottenburg: Achtklässler bauten einen Barfußpfad

Mitten im Rammert bauten Achtklässler eine neue Station für den Erlebnisweg Schadenweiler. Gegenüber von der Murmelbahn ist ein Barfußparcours entstanden, der beeindruckt. „Wir mussten da nicht viel unterstützen“, sagt die Klassenlehrerin Nadja Rommel bei der Eröffnung. Entstanden ist der Pfad im Rahmen des Projekts „Frei.Raum.Schule.“ Die Projektleiterin ist Heike Doll.

„Erst haben wir die Maße abgesteckt, dann ausgerechnet wie lang der Pfad wird, danach den Boden ausgehoben und die Baumstämme weggetragen.“ So kurz und bündig schilderte eine Schülerin den Prozess des Bauens bei der offiziellen Übergabe. Tatsächlich begannen sie mit der Planung im März 2026. In Absprache mit Förster Peter Weißinger legten sie den Platz für das Projekt fest. Zuerst sei die Stelle beim Bach zugewachsen gewesen. Zudem lagen viele Baumstämme herum. „Das haben die Schüler dann alles beiseite geräumt“, sagte Rommel.

Begeisterung kam erst beim Arbeiten auf

Dann entstand ein Rund-Parcours, der am Ende über neu angelegte Stufen wieder zurück auf den Weg führt. Die Stufen haben zwei Schüler angelegt, sie erst abgegraben, geebnet, mit Split trittfest gemacht und mit Holz abgestützt. Der Parcours besteht aus mehreren Abschnitten mit unterschiedlichen Materialien. Vom Kies über Pflastersteine, Hackschnitzel, spitze Steine, Moos und Matsch. Sogar einen kleinen Ausflug ins Bachbett kann man machen – „aber das ist nur ein Angebot, man muss das nicht“, meinte Rommel lachend. Besonders gelungen sind die Holzbrücken über den Bach.

Die Materialien, besonders das Holz für die Einfassungen der Wege, lieferte der Förster. Zugesägt wurden sie von den Schülern – von Hand. Materialien wie Pflastersteine oder Kies wurden gespendet: „Wir haben Kleinanzeigen aufgegeben“, sagte Rommel. Gearbeitet haben die Schüler immer mittwochs. Die letzten vier jeweils sechs Stunden. Nein, berichtete Rommel, die Schülerinnen und Schüler waren nicht von Anfang an begeistert von dem Projekt. „Aber als wir am ersten Tag im Wald waren und sie danach gesehen haben, was sie da geleistet haben, waren sie Feuer und Flamme.“

Auch die Einweihung haben die Schüler organisiert

Auch die Veranstaltung zur Einweihung wurde von den Schülern selbstständig organisiert. Eine Begehung des Parcours ließen sich die Gäste Bastian Kaiser, Rektor der Hochschule für Forstwirtschaft, und Hartmut Schänzlin, Leiter der Kreuzerfeld Realschule, nicht nehmen. Das taten sie natürlich barfuß. Auch auf dem Parcours: Angelika Thomma, die Leiterin des Amts für Bildung und Sport. Die Pflege der Anlage wird hauptsächlich vom Forstamt übernommen. „Aber zwei Mal im Jahr schauen wir im Rahmen des Schülerprojekts vorbei und kümmern uns um den den Parcours“, so Rommel. Der Parcours steht allen Interessierten offen.