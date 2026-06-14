Schüleraktion in Rottenburg: Achtklässler bauten einen Barfußpfad

Bäume wegräumen, Wege anlegen: Es war reichlich Arbeit, aber am Ende waren die Schülerinnen und Schüler stolz auf ihr Projekt auf dem Erlebnisweg Schadenweiler.
Mitten im Rammert bauten Achtklässler eine neue Station für den Erlebnisweg Schadenweiler. Gegenüber von der Murmelbahn ist ein Barfußparcours entstanden, der beeindruckt. „Wir mussten da nicht viel unterstützen“, sagt die Klassenlehrerin Nadja Rommel bei der Eröffnung. Entstanden ist der Pfad im Rahmen des Projekts „Frei.Raum.Schule.“ Die Projektleiterin ist Heike Doll.