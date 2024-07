Schüleraktion in Altensteig: Bücher in Sommerferien lesen und viele Preise gewinnen

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr gibt es auch in diesem Jahr die Leseaktion „Heiß auf’s Lesen“ in Altensteig. Schüler aus der 1. bis 5. Klasse aus Altensteig, den Teilorten oder Egenhausen können sich anmelden, um im Zeitraum vom 16. Juli bis 19. September so viel wie möglich zu lesen – und dadurch einen von rund 60 Preisen zu gewinnen.