Schüler wurden beleidigt: Antisemitischer Vorfall in Lahr?
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Stolpersteine erinnern an die Opfer der NS-Zeit. Foto: Lotz

Einen Vorfall mit offenbar antisemitischem Hintergrund in Lahr hat die Polizei gemeldet. Schüler sollen beschimpft worden sein, als die Stolpersteine reinigten.

Während eine Schulklasse am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr zum Gedenken der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft die Stolpersteine an mehreren Standorten in der Stadt reinigte und Rosen ablegte, soll ein vorbeifahrender E-Scooter-Fahrer sie und die begleitende Lehrerin mit antisemitischen Äußerungen beschimpft haben. Der Vorfall habe sich in der Lotzbeckstraße zugetragen, so die Polizei.

 

Der Rollerfahrer wird als etwa 20 Jahre alt beschrieben, er soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein, gebrochen deutsch gesprochen, dunkelbraune oder schwarze Haare, einen dunklen Hautton und einen Bart gehabt haben. Bekleidet war er laut der Polizeimeldung mit einer schwarzen Jogginghose und einer rot-schwarzen Cap.

Nachdem die Klasse den Ort in der Lotzbeckstraße für etwa eine Stunde verließ, stellten die Jugendlichen auf dem Rückweg fest, dass die zuvor abgelegten Blumen zerrupft im Straßengraben lagen.

Wer Hinweise zum Rollerfahrer, der Sachbeschädigung oder den antisemitischen Beleidigungen geben kann, soll sich unter Telefon 0781/21 28 20 bei der Kripo melden.

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