Schüler wurden beleidigt: Antisemitischer Vorfall in Lahr?

1 Stolpersteine erinnern an die Opfer der NS-Zeit. Foto: Lotz Einen Vorfall mit offenbar antisemitischem Hintergrund in Lahr hat die Polizei gemeldet. Schüler sollen beschimpft worden sein, als die Stolpersteine reinigten.







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Während eine Schulklasse am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr zum Gedenken der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft die Stolpersteine an mehreren Standorten in der Stadt reinigte und Rosen ablegte, soll ein vorbeifahrender E-Scooter-Fahrer sie und die begleitende Lehrerin mit antisemitischen Äußerungen beschimpft haben. Der Vorfall habe sich in der Lotzbeckstraße zugetragen, so die Polizei.