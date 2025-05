1 Oberbürgermeister Adrian Sonder (von rechts hinten), Kunstlehrerin Anke Menze und Amtsleiterin Gabriele Zürn mit den Jugendlichen. Foto: Rath/Stadtverwaltung

Junge Straßenkünstler von der Luise-Büchner-Schule in Freudenstadt verpassten dem ZOB ein fröhliches Gesicht.









15 Jugendliche der Kunst-AG an der Luise-Büchner-Schule (LBS) Freudenstadt haben den großen Pavillon am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Stadtbahnhof kreativ aufgehübscht. Darüber berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.