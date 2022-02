1 Die Polizei konnte den Unfallverursacher ausfindig machen. (Symbolbild) Foto: Pixabay

In der Königstraße in Rottweil ist am Donnerstag gegen 7.20 Uhr ein Jugendlicher von einem Autofahrer erfasst worden, als er am Kreisverkehr beim Landratsamt über die Straße wollte.

Inzwischen ist der Unfallverursacher ausfindig gemacht worden: Es handelt sich um einen 83-jährigen Mann, wie Zeugen der Polizei mitteilen konnten. Er wurde bereits vernommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Der Junge hatte laut Polizeibericht bereits die Hälfte der Fahrbahn überquert, als sich aus Richtung Saline ein roter Van näherte und zunächst anhielt. Nachdem der Schüler dann weiter über die Straße ging, fuhr der Fahrer aber plötzlich los und erfasste den Jugendlichen so heftig, dass er über die Motorhaube geschleudert wurde und auf die Straße fiel. Der Unfallverursacher steig zwar aus und entschuldigte sich mehrfach bei dem Schüler, fuhr dann aber schließlich weiter.

Bei dem Unfall zog sich der 13-Jährige leichte Verletzungen zu.