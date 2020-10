Schüler und Lehrer infiziert Gymnasium in Oberndorf a. N. wegen Corona geschlossen

Wie das Gesundheitsamt in Rottweil auf Nachfrage bekannt gibt, sind am Gymnasium am Rosenberg in Oberndorf aktuell zwei Schüler und ein Lehrer am Corona-Virus erkrankt. Es sei davon auszugehen, dass zwei Klassen betroffen seien, so die Behörde. Der Direktor der Schule habe die Schulschließung bis Beginn der Herbstferien und die Umstellung auf geordneten Fernunterricht veranlasst.

Schule bereits am Dienstag geschlossen