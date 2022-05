1 Die Schüler der Gymnasien am Romäusring und Deutenberg sowie dem Schulverbund Deutenberg packten 300 gespendete Schulranzen für ukrainische Kinder. Foto: Heinig

Auf dem Schulhof des Villinger Gymnasiums am Romäusring stehen über 300 Schulranzen, gepackt mit allem, was Grundschüler und Schüler der Sekundar- und Oberstufe so brauchen und bereit, ukrainische Kinder und Jugendliche an ihre deutschen Schulen zu begleiten.















Villingen-Schwenningen - Dies ist das Ergebnis eines beeindruckenden Spendenprojekts. Für die Aktion taten sich das Romäusgymnasium (GaR), das Gymnasium am Deutenberg (GaD) und der dortige Schulverbund zusammen. Auf der Villinger Seite organisierten das Großprojekt die Lehrerinnen Mirjam Henrix und Carolin Schwarz mit weiteren sechs Lehrkräften, in Schwenningen die Schulsprecherinnen Julia Zakowenko, Lamita Daoud, Jasmin Herbst und Giada-Ayleen Noce.

Klassenstufengerechte Packlisten verfasst

Um die von privat gespendeten – auch aus der Südstadtschule kamen 30 – und gebrauchten Rucksäcke adäquat zu füllen, wurden klassenstufengerechte Packlisten verfasst und einzelne Klassen aller drei Schulen übernahmen den Einkauf sowie das Befüllen der Ranzen mit nagelneuen Feder- und Schlampermäppchen, mit Heften, Blocks, Karteikarten, Textmarkern und Ordnern.

Ein großer Teil des Schulmaterials wurde von Firmen gespendet. Liebevolle Begrüßungskärtchen wurden geschrieben – "zum Teil auch auf Englisch und sogar Ukrainisch", sagte Mirjam Henrix – und hier und da freut sich ein ukrainisches Kind demnächst auch über eine Süßigkeit darin. "Es ist ein wohltuendes Gefühl, zusammen mit der ganzen Schule etwas Gutes und Bedeutendes zu tun", resümierte GaD-Schulsprecherin Julia Zakowenka.

Rotes Kreuz übernimmt Verteilung in Unterkünften

Benjamin Siegel und Daniel Kui vom Deutschen Roten Kreuz waren mit einem Transporter gekommen, um die gefüllten Schulranzen entgegenzunehmen und sowohl in das alte Heilig Geist Spital als auch in die Gemeinschaftsunterkunft in Donaueschingen zu bringen, um sie an ukrainische Familien zu verteilen. Zwei von ihnen waren direkt vorort und erlebten die Zuneigung der hiesigen Schüler hautnah mit. Deren fünf Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren durften sich ihren Schulrucksack aus dem Meer der bunten und prallen Taschen gleich aussuchen.

Die "Aktion von Schulkindern für Schulkinder", wie GaR-Direktor Jochen von der Hardt es nannte, sei zum einen ein Zeichen der Solidarität mit den Kriegsflüchtlingen, zum anderen ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit der Schulen in Villingen-Schwenningen. Sein Schwenninger Kollege Zoran Josipovic kündigte zudem einen gemeinsamen Spendenlauf am Mittwoch, 6. Juli, in Zollhaus an. Dessen Erlös komme ebenfalls der Ukraine-Hilfe zu Gute.

Info: Zahlen

Rund 150 ukrainische Schüler gehen in Villingen-Schwenningen bereits zur Schule, Tendenz steigend. Am Schulverbund Deutenberg gibt es zwei Vorbereitungsklassen (VKl), in der die generell ausländischen Schüler vornehmlich die deutsche Sprache erlernen. Von dort werden sie nach einer entsprechenden Prüfung auf die für sie passenden Schulen verteilt.

0