Feuer in Waschraum in Villinger Golden-Bühl-Schule

1 Weil ein Schüler, der in der Jugendfeuerwehr tätig ist, den Brand löschte, musste die Feuerwehr nicht mehr eingreifen. (Symbolbild) Foto: Pixabay/Alexander Fox | PlaNet Fox

In einem Waschraum in der Golden-Bühl-Schule in Villingen-Schwenningen ist am Dienstagmittag von einem Unbekannten ein Brand verursacht worden.









Der Unbekannte setzte mit einem Feuerzeug einen Seifenspender in einer Damentoilette in Brand, der um sich griff. Zwei Jugendliche bemerkten den Rauch und zeitgleich lösten Brandmelder in der Schule aus. Lehrkräfte evakuierten daraufhin das Gebäude.

Ein in der Jugendfeuerwehr tätiger Schüler einer 9. Klasse konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen, so dass die alarmierte Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.