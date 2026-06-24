Schüler lernen Imkern: Spannendes Bienenprojekt

Bei den Projekttagen an der Johann-Peter-Hebel-Schule (SBBZ) in Schopfheim tauchen die Schüler in die Welt der Bienen ein.

Die Schüler der der Johann-Peter-Hebel-Schule erlebten kürzlich ereignisreiche Projekttage. Gemeinsam mit Hobby-Imker Christian Brendlin und Julia Fellmann von der Stiftung Junges Handwerk tauchten die Kinder der dritten und vierten Klasse tief in die faszinierende Welt der Honigbienen ein und wurden selbst zu kleinen Nachwuchs-Imkern, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Vorbereitung und Theorie Bereits am Montag wurden die umfangreichen Materialien für die Projekttage an die Schule geliefert. Am Dienstag fiel dann der offizielle Startschuss. Im Mittelpunkt standen das Leben der Biene sowie die wichtige Unterscheidung zu anderen bienenartigen Insekten wie Wespen oder Hornissen. Neben spielerischen Elementen und abwechslungsreichen Arbeitsblättern gab es für die Klasse auch echten Anschauungsunterricht: An einem Schaukasten und einem sogenannten Bienenableger konnten die Kinder das Verhalten der Tiere aus nächster Nähe beobachten.

Handwerk und Naturschutz

Der Mittwoch stand ganz im Zeichen des praktischen Naturschutzes und des Handwerks. Gemeinsam bauten die Teilnehmenden ein Insektenhotel für das Schulgelände, um Wildbienen künftig einen sicheren Nistplatz zu bieten. Damit der Naturschutz auch zu Hause weitergeht, durfte jedes Kind ein eigenes Insektenhotel „to go“ für den heimischen Garten oder Balkon basteln.

Kreativ wurde es beim Drehen von duftenden Kerzen aus echtem Bienenwachs und der Herstellung einer eigenen Heilsalbe.

Der absolute Höhepunkt der Woche wartete am Donnerstag auf die Klasse: die Honigernte.

Unter fachkundiger Anleitung von Imker Christian Brendlin durften die Kinder die Honigwaben zuerst entdeckeln und anschließend in der Schleuder drehen.

Stolz füllten die Schüler den flüssigen Honig in Gläser ab, wogen sie präzise und versahen sie ordnungsgemäß mit den passenden Etiketten.

Den krönenden Abschluss des Projekts bildete eine gemeinsame Honigdegustation, bei der das selbst geerntete Naturprodukt ausgiebig verkostet wurde.

Dank des Engagements aller Beteiligten waren die Projekttage ein voller Erfolg, der den Kindern den Wert der Natur ein großes Stück nähergebracht hat.