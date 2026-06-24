Schüler lernen Imkern: Spannendes Bienenprojekt

Bei den Projekttagen an der Johann-Peter-Hebel-Schule (SBBZ) in Schopfheim tauchen die Schüler in die Welt der Bienen ein.
Die Schüler der der Johann-Peter-Hebel-Schule erlebten kürzlich ereignisreiche Projekttage. Gemeinsam mit Hobby-Imker Christian Brendlin und Julia Fellmann von der Stiftung Junges Handwerk tauchten die Kinder der dritten und vierten Klasse tief in die faszinierende Welt der Honigbienen ein und wurden selbst zu kleinen Nachwuchs-Imkern, heißt es in einer Mitteilung der Schule.