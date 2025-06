Schüler in Furtwangen: Kinder entdecken die Wasserwelt

Schüler in Furtwangen

1 Ein Bergmolch in den Händen der jungen Forscher in Furtwangen. Foto: S. Lambotte Die Naturpark-Schüler tauchten in Furtwangen und Neukirch an Teichen und Bächen in eine spannende Welt ein.







Die Naturpark-Schüler der Furtwanger Grundschulen tauchten in die Welt des Wassers ein. Unterwegs in Neukirch und Furtwangen lernten die Drittklässler der Grundschulen Neukirch, Anne-Frank-Schule und Friedrichschule Teiche und Bäche kennen. Trotz der Trockenheit im Frühjahr konnten die begeisterten Schüler viele Tierarten aufspüren. Highlights in einem der Teiche waren Bergmolche und Libellenlarven. Deutlich unscheinbarer kamen da die winzigen Wasserflöhe daher.