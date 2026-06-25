Schüler in Freudenstadt trauen sich: Fünf Tage ganz ohne Smartphone

Sicher im Safe der Kreissparkasse werden die Handys der Sechstklässler der Falkenrealschule und der Kepler-Werkrealschule verwahrt. Die Aktion soll sensibilisieren.

Theater statt daddeln, Quiz statt zocken, Taktik statt TikTok: Für fünf Tage war alles ein bisschen anders für Schüler der Klassenstufen sechs der Falkenrealschule und der Kepler-Werkrealschule. Sie lebten mit dem medienpolitischen Projekt „Online-Offline“ – und das bedeutet ein Leben ohne Handy. Die wurden am Montagmorgen einkassiert, kamen in große Holzkisten und im Tresor der Kreissparkasse hinter Verschluss. Erst am Freitag werden sie wieder ausgehändigt.

„Da war schon bei einigen Schülern ein wenig Wehmut mit dabei, als sie sich von ihren Handys trennten. Viele nahmen es gelassener, manche Schüler besitzen gar keine Smartphones“, sagt Johannes Wahl von der Schulsozialarbeit der Kepler-Werkrealschule, der mit seiner Kollegin Ramona Tancu von der Falkenrealschule das Projekt leitete. Sie wurden unterstützt von den Klassenlehrern, der Stadt, von Freudenstädter Vereinen und Jugendorganisationen, dem Roten Kreuz und anderen mehr.

Sieben Stunden und mehr

„Aber“, so Wahl, „viele Schüler freuten sich auch auf das Programm an den Nachmittagen mit Workshops, Sport und Spiel und viel Unterhaltung“.

Bis zu sieben Stunden und mehr verbringen manche Schüler mit ihren Handys. „Manche sogar noch mehr, so unsere Erfahrung. Nicht wenige haben schon eine Stunde vor Schulbeginn an ihrem Computer oder mit dem Handy verbracht.“ Ziel der Aktion sei, ergänzt Sozialpädagogin Tancu, Schüler für den Umgang mit digitalen Medien zu sensibilisieren und den Fokus auf Alternativen legen. Vielen Kindern falle es schwer, ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen digitaler Mediennutzung und medienfreier Zeit zu finden. Die Aktion solle dazu führen, dass Schüler den Umgang mit digitalen Medien überdenken.

Polizeihauptkommissarin auf der Bühne

Zum Auftakt gab es Theater. Die Truppe des Präventionstheaters Q-Rage zeigte in der Aula der Falkenrealschule am Beispiel der Geschwister Lisa und Hendrik im Stück „Total vernetzt und alles klar“ die Fallstricke und Verführungen, die in den kleinen und größeren Medien-Geräten stecken können. Die Schauspieler machten das geschickt, stiegen immer wieder von der Bühne runter zu den Schülern, stellten Fragen und bezogen sie mit. Oder sie holten Polizeihauptkommissarin Nicole Buljan vom Freudenstädter Revier auf die Bühne, die mit ihrer Erfahrung aus der Medienprävention eindrücklich an praktischen Beispielen vor den Gefahren in der Medienwelt warnte.

Reflexion des Themas

In der Aula hatte zuvor Bürgermeister Wolfgang Fahrner den Schülern namens der Stadt einen guten Start in die „spannende Woche“ gewünscht und sie daran erinnert, nicht gleich alles aus der schönen bunten Medienwelt zu glauben, sondern durchaus kritisch mit dem Handy umzugehen.

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Workshops in Zusammenarbeit mit Vereinen, ein Quiz zum Thema digitale Medien, Neues erfahren in der Freizeit beim Spielen, Wandern und Baden: Die heißen Nachmittage der Woche „ohne“ waren mit vielen Attraktionen und Angeboten gefüllt.

Auch im Unterricht wurde das Thema aufgegriffen oder reflektiert. Eine Klassenchallenge der sechs teilnehmenden Schulklassen auf dem Marktplatz war einer der sportlichen Höhepunkte. Dazu erinnerten die tollkühnen Sprünge des Parcours-Profis Andy Haug die Schüler, dass man nicht nur in der Medienwelt nicht gleich alles nachmachen sollte.