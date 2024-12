Hechinger Hilfsverein 10 000 Euro für „Kinder brauchen Frieden“

Die Hechinger Hilfsorganisation sammelt immer an den Samstagen in der Adventszeit Spenden für Kinder in Not. Zum Auftakt war auch Landesverkehrsminister Winfried Hermann vor Ort. Auch er freute sich über die besonders hohe Spende.