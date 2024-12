Schüler ermordet und vergraben: 13-Jährige töten Gleichaltrigen in China - Lebenslange Haft

13-Jährige töten Gleichaltrigen in China - Lebenslange Haft

1 Auf einem Polizeiwagen blinkt ein Blaulicht. Im Süden der chinesischen Provinz Hebei hat ein Gericht einen 13-Jährigen wegen vorsätzlicher Tötung zu lebenslanger Haft verurteilt (Symbolfoto). Foto: dpa/Johannes Neudecker

Im März erschüttert in China die Tötung eines Schülers durch Gleichaltrige das ganze Land. Ein Gericht kommt zu einem ersten Urteil. Dafür griffen die Richter zu einer Sonderregelung.









Ein Gericht in China hat einen 13-Jährigen wegen vorsätzlicher Tötung eines Gleichaltrigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein ebenfalls 13 Jahre alter Komplize muss für zwölf Jahre hinter Gitter, wie das chinesische Staatsfernsehen unter Berufung auf das Gericht in der nordchinesischen Stadt Handan berichtete. Einen dritten angeklagten Jungen (13) sprachen die Richter zwar frei, ordneten aber Sondererziehung für ihn an.