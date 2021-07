1 Die Narrenzunft Horb hat mit einer Designklasse des Technischen Gymnasiums Horb zu Beginn des Jahres ein Projekt lanciert, in dem die Schüler Logo-Entwürfe für das 100-jährige Jubiläum der Zunft im Jahr 2023 entwickeln sollten. In einer Abstimmung entschieden sich die Narren für die Entwürfe der Schülerinnen Sibille Levato (links) und Lucy Göttert (rechts). Foto: Wagner

Die Narrenzunft (NZ) Horb hat mit einer Designklasse des technischen Gymnasiums (TG) Horb zu Beginn des Jahres ein Projekt lanciert, in dem die Schüler Logo-Entwürfe für das 100-jährige Jubiläum der Zunft im Jahr 2023 entwickeln sollten.

Horb - In dem Profilfach "Gestaltungs- und Medientechnik" sollte ein prägnantes Logo entstehen, welches die Historie der Zunft zur Geltung bringt. "Meine Söhne belegten dieses Profil am TG in Nagold. Daher wusste ich aus eigener Erfahrung, was die Schüler dieses Profils im Laufe ihrer Schulzeit lernen und dass externe Projekte immer als Lerninhalt willkommen sind", erklärte Stefan Fox von der NZ Horb.

"Wir hatten sprichwörtlich die Qual der Wahl"

Wichtig sei der Zunft gewesen, dass die älteste Maskengruppe und Identifikationsfigur in dem neuen Logo hervorgehoben wird. Der "Stäpfeleshopfer" trägt ein rotes Wams, eine weiße Hose und tritt dynamisch und agil mit einem Glockenstab in Erscheinung. Dies sollte in dem Logo – gerne auch abstrakt – verkörpert werden. "Wir wussten, was für Talente an dieser Schule schlummern und für uns lag es nahe, dieses Potenzial zu nutzen. Die Schüler stehen auf demselben Niveau, wie eine professionelle Agentur", erklärte Fox. "Die ersten Entwürfe waren schnell fertig, und es sind viele schöne Ergebnisse zustande gekommen. Wir hatten sprichwörtlich die Qual der Wahl", verriet Fox.

In einer Abstimmung entschieden sich die Narren für die Entwürfe der Schülerinnen Sibille Levato und Lucy Göttert. Beide Logos sollen künftig Verwendung finden: bei der Zunft, ob als Vereinslogo, oder repräsentativ für eine Veranstaltung der Zunft. Diese Entscheidung soll noch in diesem Jahr gefällt werden. Die Zunft war sich darin einig, den Fleiß aller Schüler mit einem Zuschuss für die Klassenkasse zu belohnen. Göttert und Levato erhielten für ihre Leistung jeweils einen Amazon-Gutschein. Seinen Dank richtete Fox auch an die Lehrkräfte Katrin Kinsler und Florian Krause, welche die Schüler in zwei Gruppen betreuten. "Der Impuls von der NZ kam frühzeitig. So konnten wir diese Arbeit gut einplanen", erklärte Kinsler. "Ein Logo entwirft man nicht mal eben auf die Schnelle. Das ist harte Arbeit. Zuerst kommen die Entwürfe, dann folgen die Korrekturen und dann fängt die Arbeit erst richtig an", gab Kinsler zu bedenken. So würden schnell auch mal bis zu 20 Stunden Arbeitszeit in der Woche neben der Schule in ein solches Projekt einfließen.

Krause versuchte den Schülern zu vermitteln, dass das Zusammenkommen mit dem Auftraggeber wichtig sei, um den Ideen neuen Aufwind zu geben. Sehr zufrieden gab sich auch der stellvertretende Schulleiter Dirk Drexlin: "Es ist schön, wenn wir reale Projekte verwirklichen können. Mit solch einem Logo überlebt die NZ sicherlich weitere 100 Jahre." Drexlin verriet abschließend, dass im Profilfach "Gestaltungs- und Medientechnik" am TG Horb noch Plätze frei sind.