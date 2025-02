1 Sie sind erfolgreich bei „Jugend trainiert für Olympia“ dabei (von links): Nora Mauz, Emma Bruker, Lena Fleig, Elias Fleig, Jonas Fischer und Jakob Dorer. Foto: Werner Fleig

Die Skilangläufer des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule holen sich bei „Jugend trainiert für Olympia“ den Landesmeistertitel. Besonders spannend war die Staffel.









Das Landesfinale sollte an beiden Tagen am Notschrei stattfinden, doch das so gar nicht winterliche Wetter machte den ersten Wettkampftag zunichte, schreibt das OHG in einer Pressemitteilung.