Austauschschüler aus dem spanischen Ourense waren zu Gast in Freudenstadt. Die Stadtverwaltung bereitete den Schülern einen Empfang im Großen Ratssaal des Rathauses. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor.

Bürgermeister Wolfgang Fahrner hieß die 19 Jugendliche aus Galicien mit ihren Lehrerinnen Elisa Álvarez Fernández und María Cristina Roca Dacal willkommen, ebenso die 19 Schüler am Kepler-Gymnasium mit ihren Lehrkräften Lisa Sehr und Tobias Haas. „Ich freue mich sehr über diesen Austausch und beglückwünsche die Jugendlichen zu ihrer Entscheidung, am Austauschprogramm teilzunehmen. Eine Fremdsprache im Unterricht zu lernen, ist das eine. Sie im Alltag praktisch anzuwenden und in das Leben und die Kultur des anderen Landes einzutauchen, ist sicher eine viel intensivere Erfahrung“, so Fahrner.

Begegnungen von jungen Menschen

Angesichts der politischen Verwerfungen in der Welt seien persönliche Kontakte über Ländergrenzen hinweg umso wichtiger, gerade Begegnungen von jungen Menschen. „Europa muss in den Herzen sein“, so Fahrner.

Außerdem sei 2025 ein denkwürdiges Jahr: „Vor 80 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Und vor 80 Jahren, im April 1945, erlebte Freudenstadt mit der Zerstörung der Innenstadt eine der schicksalhaftesten Momente überhaupt“, so Fahrner. Die Ereignisse führten die Bedeutung eines vereinten Europas mit seinen Werten wie Frieden, Freiheit und Demokratie eindrücklich vor Augen. Der Bürgermeister dankte Schulen, Lehrern, Schülern und auch den Gastfamilien für ihr Engagement und die Bereitschaft, am Austauschprogramm teilzunehmen.

Mittlerweile der siebte Schüleraustausch

Es ist der mittlerweile siebte Schüleraustausch zwischen Ourense und Freudenstadt. Ourense liegt im Nordwesten Spaniens und ist für seine Thermalquellen bekannt. Die Stadt liegt am Rio Miño und hat rund 107 000 Einwohner. Der Austausch kam über Desirée Jäkle zustande, die im Anschluss an ihr Praktikum am Kepler-Gymnasium als Fremdsprachenassistentin in Ourense gearbeitet hat.